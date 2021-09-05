الصحة: ضخ الجرعات الجديدة من لقاح "جونسون" بمراكز التطعيم

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سبتمبر الجاري سيشهد انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، مساء اليوم الأحد، أنه بداية من يوم 8 بالشهر الجاري سيتم ضخ 300 جرعة من سينوفاك في مراكز التطعيمات، مؤكداً أن الوزارة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 جرعة يوميا.

وأعلن «مجاهد» توزيع جزء من شحنة لقاح جونسون آند جونسون، التي وصلت مساء أمس، على مراكز التطعيمات، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقي الشحنة خلال أيام.

وكشف «مجاهد» أنه بنهاية الأسبوع الجاري ستكون وزارة الصحة قد وفرت لوزارة التعليم العالي 50% من اللقاحات المقررة لتطعيم الطلاب وهيئات التدريس وكافة العاملين في الجامعات المصرية على أن ينتهي تطعيم باقي المستهدفين قبل بدء العام الدراسي المقبل.

ومن جهة أخرى، تحدث «مجاهد» عن بعض الاتفاقات التي تمت في زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها لفرنسا، موضحا أنه تم إبرام اتفاق ببن أكبر مراكز علاج الأورام في فرنسا، ومستشفى دار السلام «هرمل» لعلاج الأورام بالقاهرة، لتقليل الوقت المحدد لإنهاء جميع الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في 8 ساعات بدلا من 21 يوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.



وأشار إلى أنه سيتم فتح عيادات تعمل بنفس التكنولوجيا في باقي المحافظات تباعا، مضيفا أن برنامج زيارة فرنسا تضمن الإتفاق على إنشاء مركز تعليمي لمقدمي خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك.