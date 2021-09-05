Masrawy logo white

​الجيزة: إغلاق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص بقرية شنباري بأوسيم.. فيديو

11:18 م الأحد 05 سبتمبر 2021
​الجيزة: إغلاق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص بقرية شنباري بأوسيم.. فيديو

مصنع زيت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مركز ومدينة أوسيم بالتعاون مع الطب الوقائي ولجنة صحة وسلامة الغذاء بأوسيم، بضبط وغلق وتشميع مصنع زيت بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائي بقرية شنباري.

وبحسب بيان اليوم، تم تحرير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية والكروري علي المنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بكافه الاشتراطات الخاصه الحماية المدنية والامن الصناعي.

إغلاق مصنع زيت مدينة أوسيم قرية شنباري أحمد راشد

الخبر التالى:

الصحة: ضخ الجرعات الجديدة من لقاح "جونسون" بمراكز التطعيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا