​"الزراعة": باكورة إنتاج هجن مقاومة للأمراض وارتفاع الحرارة.. والعرض الأول قريبًا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف العام على برنامج إنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن البرنامج يسير وفقًا للجدوال الموضوعة؛ حيث نجحنا في إنتاج تقاوي هجين طماطم للزراعة المبكرة، موضحًا أن مصر تستورد هجينًا بـ2 مليون دولار سنويًّا.

وأضاف الجزار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن باكورة إنتاج الهجن مقاومة للأمراض وارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن العرض الأول للإنتاج سوف يكون في معرض صحاري القادم.

وأضاف المشرف على البرنامج أن الأصناف الجديدة هي تقاوي محاصيل بطيخ وخيار وطماطم وبقوليات، لافتًا إلى أن البرنامج اقترب من إنتاج تقاوي هجين للعروة المتأخرة التي تسببت في ارتفاع أسعار الطماطم بوصولنا إلى الجيل الخامس.

ولفت الجزار إلى أن طرح هجن الطماطم انتهينا منه بنسبة ٩٠%، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تقليل أسعار التقاوي التي تؤثر بالتأكيد على تسعير المحصول.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي انطلق في عام 2019؛ حيث شهد دعمًا كبيرًا من الحكومة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.