Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وتحذير مهم بشأن علاج التهابات للأطفال

08:40 م الأحد 05 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وتحذير مهم بشأن علاج التهابات للأطفال

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، رسائل الرئيس السيسي في احتفالية "أبواب الخير"، و450 جنيهًا للعاملين بالأوقاف لجهود عمارة المساجد، وتحذير مهم من هيئة الدواء بشأن علاج التهابات الجلد للأطفال، مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثانية علاج التهابات للأطفال احتفالية أبواب الخير السيسي مطار القاهرة رحلات الخطوط الكويتية محمد مختار جمعة عمارة المساجد السيارات المتهالكة

الخبر التالى:

وزير السياحة السعودي في زيارة لمتحف الفن الإسلامي (صور)

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر حلم المونديال.. الجابون 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا