حدث في 8 ساعات| مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وتحذير مهم بشأن علاج التهابات للأطفال
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، رسائل الرئيس السيسي في احتفالية "أبواب الخير"، و450 جنيهًا للعاملين بالأوقاف لجهود عمارة المساجد، وتحذير مهم من هيئة الدواء بشأن علاج التهابات الجلد للأطفال، مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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