"الإعلاميين" تكشف موقفها بشأن إبراهيم عيسى بعد تصريحاته عن "الأهلي"

كتب- مينا غالي:

أثارت التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى عن النادي الأهلي عبر برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يبث عبر قناة القاهرة والناس، جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين، والتي أكد خلالها أن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.

وكشفت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، أن مرصد النقابة تحرك على الفور عقب تلك الحلقة، وفرّغ الحلقة بالكامل لبحث ما إذا كانت تصريحات "عيسى" تتضمن مخالفات تستوجب العقوبة من عدمه، ثم رفع تقريره لمجلس النقابة بشأن توصياته.

وأكدت المصادر لـ"مصراوي"، أن مرصد النقابة لم يرصد أي مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني فيما ذكره إبراهيم عيسى، لاسيما وأنه لم يخطئ في حق أحد، بل ذكر رأيه الشخصي في عبارة "الأهلي فوق الجميع"، وبناءً عليه، خلص مجلس النقابة إلى عدم وجود مخالفات تستحق إصدار قرار بحق "عيسى".

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"مصراوي"، إن النقابة تمتلك مرصدًا يتابع يوميًا نحو 57 وسيلة إعلامية متنوعة سواء مسموعة أو مرئية، وعقب ما أثير من جدل حول حلقة "عيسى" عن نادي الزمالك والتي تحدث فيها عن النادي الأهلي، فرغ المرصد الحلقة بالكامل واستقر على عدم وجود أي مخالفات.

وأضاف سعدة، أن "عيسى" لم يخطئ في حديثه عن النادي الأهلي، والنقابة لا تنجرّ وراء مواقع التواصل الاجتماعي، فالنقابة تعمل وفقًا لقانونها وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، أما غير ذلك فهي لا تدخل طرفًا في أي أزمة تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي ولا تنساق ورائها، مؤكدًا أن النقابة تكفل حرية الرأي والتعبير، وما ذكره "عيسى" يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير.