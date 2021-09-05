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السيسي يهنئ نظيره الإسرائيلي بتوليه المنصب الجديد ورأس السنة العبرية

06:32 م الأحد 05 سبتمبر 2021
السيسي يهنئ نظيره الإسرائيلي بتوليه المنصب الجديد ورأس السنة العبرية

الرئيس السيسي ونظيره الإسرائيلي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم بإسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة السيسي.

كما تناول الاتصال بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلًا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

السيسي الرئيس الإسرائيلي رأس السنة العبرية المتحدث الرئاسي بسام راضي

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