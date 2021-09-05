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السيسي: مصر لها تاريخ حافل وسجل متميز في العمل الخيري

05:24 م الأحد 05 سبتمبر 2021
السيسي: مصر لها تاريخ حافل وسجل متميز في العمل الخيري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب– أسامة علي:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري.

وقال الرئيس عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "إننا نحتفل اليوم معًا باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية".

وأضاف: "تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، ما جعل لمصر تاريخًا حافلًا وسجلًا متميزًا في هذا المجال".

كما وجّه الرئيس السيسي التحية والتقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، داعيًا الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة.

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