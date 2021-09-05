"إسكان النواب": إشراف السيسي على صندوق تحيا مصر رسالة محفزة لدعمه

كتب- نشأت علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جهود صندوق تحيا مصر ستظل النموذج الذي يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الدور الاجتماعي من أجل المواطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمودة اليوم الأحد، تعليقًا على احتفالية "أبواب الخير" التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف ٥ ملايين مواطن، وينظمها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن هذا الدور الفعال من جانب صندوق تحيا مصر يدعم الرؤية التنموية للدولة المصرية والرائدة في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا وتحسين دور الحياة في هذه المناطق وتكاملها مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة، لتحسين حياة الناس.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن هذه الجهود أيضًا تفعل الاستراتيجية التي تتحرك عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق والتي تضم الرعاية الصحية؛ حيث مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال وأيضًا برنامج التنمية العمرانية؛ حيث تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة؛ مثل بشائر الخير والأسمرات برنامج الدعم الاجتماعى؛ حيث حماية الأطفال بلا مأوى ومصر دون غارمات وغارمين.

وأكد حمودة أن البرامج تضم جهود الصندوق في الكوارث والأزمات، الذي يتيح التدخل السريع والمشاركة الفعَّالة، عندما يواجه المواطنون كوارث أو أزماتٍ غير متوقعة، وأيضًا ملف التعليم الذي يقوم الصندوق بجهود كبيرة فيه؛ حيث دعم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والبرنامجَ الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجانب أيضًا التمكين الاقتصادي الذي يوفر فرص عمل للشباب ويدعم المرأة المعيلة، مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود والبرامج ترجمة حقيقة للتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يخدم المواطن ويصب في صالحه.

واختتم النائب حديثه بالإشادة بما تحدث بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق بآليات الصرف على كل هذه البرامج وجهود الصندوق تحت إشرافه، وأنه في يد أمينة، مؤكدًا أن هذا الحديث رسالة بأن تبرعات وجهود جموع المواطنين الداعمة لهذا الصندوق تذهب في مكانه الصحيح وتصل للمستحقين؛ وهو ما يشجع الجميع على الدعم والمساعدة المستمرة.