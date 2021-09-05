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تحذير مهم من هيئة الدواء بشأن علاج التهابات الجلد للأطفال

04:21 م الأحد 05 سبتمبر 2021
تحذير مهم من هيئة الدواء بشأن علاج التهابات الجلد للأطفال

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية بها و لمدة محددة، موضحة أن استخدام الستيرويدات القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، تهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات والمراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية والتي تلطف و تحمي بشرة الطفل، واستحمام الطفل يوميا، كذلك يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، و في حالة عدم التحسن يجب استشارة الطبيب.

هيئة الدواء المصرية علاج التهابات الجلد للأطفال التهاب الجلد الحفاضي طبيب الأطفال

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