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برلماني: مشاركة "التعليم" في المسابقات الدولية يحسن أوضاع مصر التعليمية عالميًّا

03:53 م الأحد 05 سبتمبر 2021
برلماني: مشاركة "التعليم" في المسابقات الدولية يحسن أوضاع مصر التعليمية عالميًّا

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World" بالتعاون مع شركة Certiport، يمثل أهمية كبيرة؛ لا سيما في ظل جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كل المجالات.

وأشار النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات يحسن جودة التعليم ويرفع تصنيف مصر بين دول العالم، مؤكدًا أن سعي وزارة التعليم نحو تدعيم خطة الدولة للتحول الرقمي توجه محمود ويحتاج إلى مزيد من الدعم

وطالب توفيق وزارةَ التربية والتعليم بالمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية والترتيب الجيد لها؛ لما تمثله من أهمية في تحسين أوضاع مصر التعليمية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توفير الدعم اللازم لمثل هذه المسابقات؛ حتى يتمكن المشاركون من الحصول على مراكز متقدمة، لافتًا إلى أن مثل تلك المسابقات تعمل على رفع مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على مزيد من التفوق والإبداع.

مجلس الشيوخ المسابقات الدولية أوضاع مصر التعليمية حسانين توفيق

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