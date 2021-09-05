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مطار القاهرة يستقبل أولي رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عام

03:37 م الأحد 05 سبتمبر 2021
مطار القاهرة يستقبل أولي رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عام

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الhحترازية، والتى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر ة بمطار القاهرة: وصلت أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية الرحلة رقم 545 Ygn إلى مبني الركاب رقم 2 بالمطار في تمام الساعة 1,48 وعلى متنها حوالي 50 راكبا، ومن المقرر مغادرة الرحلة برقم KU 546 في تمام الساعة 4,15 عصراً، حيث تم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة بـ 3 ساعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.​

مطار القاهرة الدولي رحلات الخطوط الكويتية مطار الكويت فيروس كورونا

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