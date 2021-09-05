الجيزة: غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية ببولاق الدكرور- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من خلال حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع شرطة المرافق من غلق وتشميع سنتر تعليمي vip بشارع الشريف بصفط اللبن وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.