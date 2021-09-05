والد سمكري البني آدمين يرد على الفنانة ساندي ويؤكد: ابني حاصل على 3 شهادات

كتب- محمد نصار:

قال خالد عبدالرحيم، والد يوسف عبدالرحيم، سمكري البني آدمين، إن نجله حاصل على 3 شهادات وذلك ردا على من يدعون أن ليس لديه شهادات.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات، أن الشهادة الأولى هي بكالوريوس المحاسبة، والشهادة الثانية حاصل عليها من أمريكا، بينما الشهادة الثالثة هي شهادة المهن الرياضية من مصر.

وتابع: محل سمكري البني آدمين به بطاقة ضريبية وسجل تجاري وكان بصدد الانتهاء من التراخيص النهائية.

وواصل: تخصص المحل مساج وتأهيل رياضي، نافيا أن تكون الشهادات الحاصل عليها نجله مزورة.

وأكد على أن الشهادة الصادرة من أمريكا غير معتمدة بمصر وذلك لأن هذا التخصص غير موحود بمصر.

ورد على الفنانة ساندي بشأن ادعائها أن نجله تسبب لها في إصابة، قال: ما قالته الفنانة غير صحيح وإلا لماذا لم تذهب لتحرر ضده محضرا في حينها.. لماذا تتحدث بعد عامين الآن.