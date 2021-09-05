موجة كورونا وأوضاع المصريين المعيشية .. رسائل الرئيس السيسي في احتفالية "أبواب الخير"

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من الرسائل للمصريين، خلال حضوره أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية "أبواب الخير".

جاء ذلك بحضور خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

ويرصد "مصراوي" رسائل للرئيس السيسي وذلك على النحو التالي:

ـ لم نصل بعد إلى مبلغ 100 مليار جنيه التي كنا نطمح لحشدها لصندوق (تحيا مصر)

- كلما تعززت مواردنا المالية زادت قدرتنا على إسعاد المصريين

ـ لا نزال نطمح لتحقيق المزيد من الخير

- صندوق تحيا مصر لو عنده قدرة مالية كبيرة ممكن أجيب أراضي زراعية كثيرة وأعطيها للمزارع

- يمكننا تنفيذ مشروع لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة

- عايز 10 آلاف عربية مرصوصين من الصندوق أديها للناس اللي بتركب عربات متهالكة

- نجحنا في تحسين الأوضاع المعيشية لأسر كثيرة وتغيير حالها إلى الأفضل

- أموال الصندوق في أياد أمينة، ويتم إنفاقها للتخفيف من معاناة المواطنين

- اطمئنوا على فلوسكم.. "تحيا مصر" تحت مسؤوليتي والجنيه مش بيطلع كده

- طلوع الجنيه صعب أوي ولازم أصدق عليه عشان تطلع الفلوس

- احنا على طول في مخاطر.. ونطلب من العظيم أن يكفينا شرها

- نحرص على الانتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية قبل بداية العام الدراسي

- حريصون على تطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات في أقرب وقت

- لو في فرصة ننزل كمان لطلبة الثانوي نعمل كده علشان ناخد المناعة الجماعية

- نحن على أعتاب الموجة الرابعة من جائحة كورونا

- من فضلكم ننتبه للموجة الرابعة وناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية

- ليس لنا الا الله سبحانه وتعالى وكفى به هو من يساعدنا ويحمينا

- أوضاع المواطنين المعيشية لن تتغير إلا بجهد مشترك

- أتمنى أن يمتد مجال عمل صندوق (تحيا مصر) إلى داخل البلاد وخارجها

- نعمل على تحقيق أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا للوصول إلى المناعة الجماعية في أسرع وقت​