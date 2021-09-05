تطوير ساحات انتظار السيارات بمنطقة كبار الزوار بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي تطوير ساحات انتظار السيارات، وذلك لمنطقة استراحة كبار الزوار بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، بتعليمات من المحاسب مجدي إسحاق رئيس الشركة، ليتواكب مع خطة التطوير والتحديث الجاري العمل بها في مطار القاهرة الدولي. بحسب بيان صحفي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: يهدف إعادة التطوير لإكساب شكل جمالي يتوافق مع تطوير استراحات كبار الزوار، كما يهدف إلى إعادة تخطيط الساحات وزيادة أماكن الانتظار بها، خاصة أن تلك الساحات لم تشهد أي تطوير منذ سنوات، وما تم بها خلال السنوات الماضية أعمال بسيطة مثل الدهان والرصف، وأشارت المصادر إلى أن التطوير يشهد إعادة تقسيمها المنطقة على عدة مراحل حتى لا يتم غلق الساحات مرة واحدة.

وتابعت المصادر، أن أعمال التطوير ستنتهي خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويتم خلالها زيادة مساحات السيارات بالمطار.