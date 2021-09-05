باستثمارات أكثر من 15 مليار جنيه.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل المخطط العام لـ"حدائق العاصمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم بمدينة حدائق العاصمة مراعاة قضية توفير السكن الميسر "الملائم" بالمدينة عند التخطيط لتنفيذ المشروعات؛ وهو ما تم ترجمته في زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية المختلفة ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي سبق وشملت حجز وحدات سكنية بمدينة حدائق العاصمة؛ مما استوجب طرح تنفيذ استكمال للمشروعات المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن.

واستعرض الجزار الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي صدر لها القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، موضحًا أنه تم وجارٍ تنفيذ والتخطيط لأكثر من 92 ألف وحدة سكنية أغلبها لمحدودي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة .

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المخطط العام لمدينة حدائق العاصمة يشتمل على مناطق إسكان متنوعة الكثافات، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومحاور خضراء، ومناطق لوجستية ومشروعات استثمارية.

وأوضح الجزار أنه بالنسبة إلى منطقة الـ2350 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة، تم وجارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين "الإعلان العاشر" لمنخفضي الدخل، وجارٍ تنفيذ 32088 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين "الإعلان الـ14" لمنخفضي الدخل، بجانب طرح تنفيذ 30420 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين ضمن استكمال تنفيذ وحدات الإعلان الـ14، وجارٍ طرح تنفيذ 1824 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل "الإعلان الـ15"، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن يقدر بنحو 15 مليارًا و100 مليون جنيه.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة على مواصلة خطة التعمير والتنمية بالمناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية كافة، لافتًا إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًّا تستهدف زيادة النسبة المعمورة للأراضي من 7% إلى 14%؛ وهو ما يحرص على متابعته أولًا بأول الرئيس السيسي.

وأوضح المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالنسبة إلى موقف تنفيذ المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى بمنطقة الـ2350 فدانًا، أنه تم إسناد وجارٍ تنفيذ 15 مبنى خدميًّا متنوعًا يضم (3 مدارس- حضانتين- وحدة صحية- مخبزين- 4 أسواق تجارية نموذج 8 محلات- مركزي شباب- ودور عبادة)، وجارٍ طرح تنفيذ (مدرسة- 3 حضانات- وحدتين صحيتين- قسم شرطة- 3 أسواق تجارية- 5 ملاعب- موقف إقليمي)، وجارٍ استكمال طرح تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى وفقًا لخطة تسليم وتسكين الوحدات بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: بالنسبة إلى مشروعات المرافق، جارٍ تنفيذ أعمال الطرق "الفرمة" بسكن لكل المصريين بإجمالي أطوال 47 كم بنسبة تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه- صرف- ري- كهرباء- غاز- اتصالات- أسفلت) بنسبة تجاوزت الـ٤٠٪، وجارٍ طرح تنفيذ محطة كهرباء ومحطة مياه وخط تغذية مياه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق الأخرى للإعلان الـ14.