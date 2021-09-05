السيسي: عايز 10 آلاف عربية من صندوق تحيا مصر للناس حتى لو هيدفعوا نصف الثمن

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى زيادة قدرات صندوق تحيا مصر المالية؛ لزيادة القدرة على العمل الخيري.

وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية أبواب الخير، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لنحو 5 ملايين مواطن: نعمل على تلبية حاجة المواطنين بالريف، مثال ذلك أننا نوزع رؤوس ماشية على المواطنين في الريف لتغيير حياتهم.. بندِّيهم رأس ماشية بتجيب إيه؟ هتقول لي ده كويس.. هاقول لك أي نوع رأس ماشية بتديها لهم؟

وتابع الرئيس: فيه رأس ماشية بتجيب 40 كجم حليب في اليوم.. أنا بقى بادي الفلاح أي نوع؟.. النهارده أنا بادي نوع أفضل بتأكل وتشرب زي أي رأس ماشية عادية.. هتجيب له 30 و40 كجم حليب في اليوم، وهتفرق معاه، بأقل من 5 و6 و7 جنيهات.. ولو إديته اللي بتجيب الكمية دي أنا هابقى سعيد.

واستطرد الرئيس السيسي: بالمناسبة أنا باتكلم على بقر وجاموس بيدِّي 28 و29 كجم حليب.. أنا باتكلم عن الفكرة مش حاجة بعينها.

ونوه السيسي بأن صندوق تحيا مصر لو عنده قدرة مالية كبيرة، ممكن أجيب أراضٍ زراعية كثيرة، وأعطيها للمزارع، ويسدد، ولو مش معاه يسدد جزء بسيط.

وقال الرئيس السيسي: تعالَ مثلًا زي ما باعمل دلوقتي إحلال سيارات متهالكة.. هاوقف اللي في الشارع وأقول له تعالَ خد العربية دي واللي تقدر تدفعه ادفعه، العربية القديمة مغلباه، والجديدة هتفرق معاه وبتأخذ غاز بسيط.

وخاطب السيسي القائمين على صندوق تحيا مصر: عايز 10 آلاف عربية مرصوصين من صندوق تحيا مصر، أديها للناس اللي بتركب عربات متهالكة؛ حتى لو هيدفع نصف الثمن، ممازحًا القائمين على الصندوق: ولَّا مش معاكم فلوس؟