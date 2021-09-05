مدير الأورمان : صندوق تحيا مصر يتعاون مع المؤسسات الخيرية لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن

القاهرة- أ ش أ:

أكد ممدوح شعبان مدير مؤسسة الأورمان اليوم الأحد، أن صندوق تحيا مصر يتعاون مع كل المؤسسات والجمعيات الخيرية لتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري .

وقال شعبان ـ خلال احتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن بروتوكول التعاون بين مؤسسة الأورمان وصندوق تحيا مصر لتطوير 556 قرية وما يزيد على 16 ألف منزل في جميع محافظات مصر، يقدر بقيمة 400 مليون جنيه.

وأضاف أن ما تم عرضه بشأن مبادرة "نور حياة" حقيقة، موضحا أن مئات الآلاف تم الكشف عليهم بواسطة مستشفيات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم إجراء أكثر من 76 ألف عملية مياه زرقاء وبيضاء نفذت مجانا 100% .

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتنقية الأسر الأولى بالرعاية كل 15 يوما، مضيفا أنه لو تم تحديد مليون أسرة فهي مستحقة بالفعل 100%، موضحا أن مندوب موسوعة "جينيس" أشاد بجهود المجتمع المدني في مصر، وأكد أن العمل الخيري في مصر له خطوات واسعة المدى .

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الشباب المتطوعين هم من يشاركون في الأعمال الخيرية، وستوزع مؤسسة الأورمان خلال الشهر الجاري مليونا و600 ألف كيلو لحمة.​