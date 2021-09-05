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الصحة: استقبال الشحنة الثانية من لقاح "جونسون أند جونسون" بإجمالي 525 ألفا و600 جرعة

11:37 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
الصحة: استقبال الشحنة الثانية من لقاح "جونسون أند جونسون" بإجمالي 525 ألفا و600 جرعة

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" بإجمالي 525 ألفًا و600 جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيراً إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال 776 مركزا موزعا على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت مجاهد إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء، موضحا أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء.

وأشار إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وناشد مجاهد، المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (اضغط هنا) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.​

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