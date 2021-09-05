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السيسي للمصريين: اطمنئوا على فلوسكم.. "تحيا مصر" تحت مسؤوليتي والجنيه مش بيطلع كده

11:29 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
السيسي للمصريين: اطمنئوا على فلوسكم.. "تحيا مصر" تحت مسؤوليتي والجنيه مش بيطلع كده

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن صندوق "تحيا مصر" مسؤولية كبيرة وهذا الصندوق تحت مسؤليته المباشرة قائلا: يعني الجنيه ما بيطلعش منه كده.. صعب أوي ولازم أصدق عليه عشان تطلع الفلوس".

وأضاف السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري: "عشان كده بقولكم اطمئنوا.. وإن شاء الله فلوسكم وأيديكم بين أيادي أمينة ويتم إنفاقها في المكان الصحيح.. وأتمنى في يوم من الأيام إنه يخلي الصندوق ده مش لمصر وبس بل يمتد عمله خارج مصر أيضا إن شاء الله".

وتابع: احنا علطول في مخاطر ونطلب من العظيم أن يكفينا شرها.. وبطلب من المصريين ما يتركوش أولادهم وبناتهم لازم يكون لنا جهد مستمر حتى نغير من أحوال الناس الموجودة عشان نحقق النتيجة".

ووجه السيسي، الشكر إلى كل من ساهم في صندوق "تحيا مصر" سواء من وزارة التضامن الاجتماعي وكل المشاركين من المنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وكل من ساهم.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تحيا مصر احتفالية صندوق تحيا مصر العاصمة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي اليوم العالمي للعمل الخيري

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