السيسي يوجه صندوق تحيا مصر بتوزيع مستلزمات مواجهة كورونا على المواطنين

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صندوق تحيا مصر بنوزيع مستلزمات الوقاية من كورونا إلى المساعدات التي يقدمها الصندوق للمواطنين.

وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: لو مش حاطين حاجة خاصة بكورونا حطوا كمامات ولوازم العزل والحماية من كورونا.

وتابع: ربنا نجانا من مصير كتبر من الدول التي تعرضت لهذا الأمر لكن مصر بفضل الله قدرت تكمل.