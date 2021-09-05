السيسي يوجه صندوق تحيا مصر بتوزيع مستلزمات مواجهة كورونا على المواطنين
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صندوق تحيا مصر بنوزيع مستلزمات الوقاية من كورونا إلى المساعدات التي يقدمها الصندوق للمواطنين.
وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: لو مش حاطين حاجة خاصة بكورونا حطوا كمامات ولوازم العزل والحماية من كورونا.
وتابع: ربنا نجانا من مصير كتبر من الدول التي تعرضت لهذا الأمر لكن مصر بفضل الله قدرت تكمل.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان