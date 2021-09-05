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السيسي يوجه صندوق تحيا مصر بتوزيع مستلزمات مواجهة كورونا على المواطنين

11:11 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
السيسي يوجه صندوق تحيا مصر بتوزيع مستلزمات مواجهة كورونا على المواطنين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صندوق تحيا مصر بنوزيع مستلزمات الوقاية من كورونا إلى المساعدات التي يقدمها الصندوق للمواطنين.

وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: لو مش حاطين حاجة خاصة بكورونا حطوا كمامات ولوازم العزل والحماية من كورونا.

وتابع: ربنا نجانا من مصير كتبر من الدول التي تعرضت لهذا الأمر لكن مصر بفضل الله قدرت تكمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تحيا مصر مستلزمات الوقاية من كورونا احتفالية صندوق تحيا مصر فيروس كورونا

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