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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت بعد توقف أكثر من عام

11:08 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت بعد توقف أكثر من عام

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

استأنفت شركة مصر للطيران صباح اليوم الأحد، رحلاتها الجوية الي الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام، بسبب الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي: أقلعت أولى رحلات شركة مصر للطيران من المطار في تمام الساعة 7,10 صباحا الرحلة رقم ms610، ومن المقرر أن تقلع رحلة أخرى تابعة للشركة في تمام الساعة 4,20 عصراً، وذلك بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.​

مصر للطيران الكويت رحلات مصر للطيران فيروس كورونا

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