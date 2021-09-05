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بث مباشر.. احتفالية أبواب الخير بحضور السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

10:18 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
بث مباشر.. احتفالية أبواب الخير بحضور السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية أبواب الخير التى تستهدف تحسين أحوال المعيشة لنحو 5 ملايين مواطن.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

احتفالية أبواب الخير الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية تحسين أحوال المعيشة بسام راضى

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