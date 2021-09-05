السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن.

ويأتي ذلك فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى.