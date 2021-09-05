صدمة لطلاب جامعة القاهرة.. أفضل 5 جامعات مصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022

​​​كتب- محمد نصار:

أكد تقرير تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2022 (Times Higher Education) أن مؤسسات التعليم العالي المصرية تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودًا على مستوى العالم.

وأبرز التقرير زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف هذا العام 2022 ليصل عددها إلى 23 جامعة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات التعليمية المُدرجة بالتصنيف هذا العام 2022، هي جامعات: أسوان، كفرالشيخ، المنصورة، قناة السويس، القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بنها، بني سويف، المنوفية، جنوب الوادي، الزقازيق، زويل للعلوم والتكنولوجيا، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم، المنيا، طنطا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الألمانية بالقاهرة، حلوان، بورسعيد.



ويسلط "مصراوي" الضوء على أفضل 5 جامعات مصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022، على النحو التالي:



المركز الأول: جامعة أسوان:

تحتل جامعة أسوان المركز الأول من حيث أفضل الجامعات المصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022 وترتيبها كما يلي:



المركز الثاني: جامعة كفرالشيخ

تحتل جامعة كفر الشيخ المركز الثاني من حيث أفضل الجامعات المصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022 وترتيبها كما يلي



المركز الثالث: جامعة المنصورة

تحتل جامعة المنصور المركز الثالث من حيث أفضل الجامعات المصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022 وترتيبها كما يلي



المركز الرابع: جامعة قناة السويس

تحتل جامعة قناة السويس المركز الرابع من حيث أفضل الجامعات المصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022 وترتيبها كما يلي



المركز الخامس: جامعة القاهرة

تحتل جامعة القاهرة المركز الخامس من حيث أفضل الجامعات المصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022 وترتيبها كما يلي

وتشمل تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2022 أكثر من 1600 جامعة في 99 دولة وإقليمًا مما يجعلها أكبر تصنيف جامعي وأكثرها تنوعًا حتى الآن.

ويعتمد الجدول على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تقيس أداء المؤسسة في 4 مجالات: التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وحلل ترتيب هذا العام أكثر من 108 ملايين اقتباس عبر أكثر من 14.4 مليون منشور بحثي وشمل ردودًا على استطلاعات الرأي من ما يقرب من 22000 باحث على مستوى العالم. بشكل عام ، وتم جمع أكثر من 430.000 نقطة بيانات من أكثر من 2100 مؤسسة قدمت البيانات.

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