حدث ليلا| تفاصيل قانون المركبات واللقطات الأولى لموقع حادث السويس.. وعودة فتاة القليوبية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

10 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241415 حتى اليوم.

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بعد تداول فيديو بـ"فيسبوك".. الأمن يعيد فتاة لأهليتها في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى

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اللقطات الأولى لموقع حادث "أتوبيس السويس".. ومصدر: الضحايا 11 وفاة و37 مصابًا

ينشر موقع مصراوي، اللقطات الأولى من موقع حادث "أتوبيس السويس" الذي أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 37 آخرين.

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نقيب "العلاج الطبيعي": الفنانون قدموا دعاية وهمية لـ"سمكري البني آدمين"

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن الفنانين قدموا دعاية وهمية لصاحب مركز "سمكري البني آدمين" بظهورهم الكبير معه وخضوعهم لـ"الطرقعة".

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"مين اللي جاب البحر هنا؟".. تفاصيل ظهور المياه بمشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية (صور)

"مين اللي جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر.. تحيا مصر"، هكذا وصف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشروع النهر الأخضر، حيث نشر صورتين جديدتين من العاصمة الإدارية.

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"منع التكدس والازدحام".. التنمية المحلية تكشف تفاصيل قانون تنظيم إنتظار المركبات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقا للقانون رقم 1050 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 التي صدرت في منتصف يناير الماضي، فإنه لا يجوز مزاولة تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة للمحافظات وأجهزة المدن العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط من اللجنة العليا التي يتم تشكيلها في المحافظات المصرية بمشاركة الإدارة العامة للمرور في المحافظة المختصة

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الداخلية: فيديو اختطاف شقيق شخص بالقاهرة مُفبرك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر مواطن مقيم بالقاهرة تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجهولين.

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"رصيف في الضلمة".. تفاصيل مصرع 11 شخصًا وإصابة 37 في "أتوبيس السويس" - صور

كشف مصدر في محافظة السويس تفاصيل حادث انقلاب "أتوبيس" على طريق "السويس - القاهرة"، والذي أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 37 آخرين في ساعة متأخرة من مساء السبت.

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مصر تدين الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

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بسبب هجوم مسلح ضد "سد النهضة".. صراع تصريحات بين السودان وإثيوبيا

تصاعدت وتيرة الخلافات بين السودان وإثيوبيا مؤخرًا، بعد اتهام الأخيرة بتسهيل الخرطوم مهمة مقاتلين من "جبهة تحرير تيجراي"، في الدخول عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية، لتخريب ووقف أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

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