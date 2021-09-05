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مشروع لإصدار ترجمة روسية للقداس القبطي بإيبارشية البحر الأحمر

02:00 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
مشروع لإصدار ترجمة روسية للقداس القبطي بإيبارشية البحر الأحمر

أإيبارشية البحر الأحمر

كتب مينا غالي

انتهت مطرانية البحر الأحمر من إعداد وترجمة كتاب الخولاجي المقدس الذي سيصدر باللغات العربية والإنجليزية والروسية ويجري حاليًا إخراجه وطباعته، وتُعد هذه هي الترجمة الأولى لصلوات القداس الإلهي باللغة الروسية، في مصر.

وفي السياق ذاته شهدت كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالغردقة، يوم الجمعة، صلاة قداس باللغتين الروسية والإنجليزية لأبناء الكنيسة الناطقين بهاتين اللغتين.

صلى القداس القس سيرافيم عادل كاهن الكنيسة ذاتها، والمسؤول عن إعداد وترجمة الخولاجي الجديد.
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إيبارشية البحر الأحمر كتاب الخولاجي المقدس صلوات القداس الإلهي اللغة الروسية اللغة العربية

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