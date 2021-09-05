الزراعة: وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن المكافحة المتكاملة للآفات
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كتب- أحمد مسعد:
نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان "الاتجاهات الحديثة للمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية" في محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.
وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الدورة استهدفت عدة محاور مهمة في مجال المكافحة المتكاملة منها الاتجاهات الحديثة للمكافحة المتكاملة لافات الموز فضلًا عن الجديد في المكافحة الحيوية وأهمية الحفاظ على الأعداء الحيوية بالبيئة الزراعية.
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