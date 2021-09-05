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​​برلماني: الإسكان الاجتماعي من أضخم المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر

02:00 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
​​برلماني: الإسكان الاجتماعي من أضخم المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر

الإسكان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية عملاقة ضخمة لم نشهدها من قبل من بينها مشروع الإسكان الاجتماعي ويعد واحدًا من أكبر وأضخم المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان بالنسبة للشباب وبدعم من الدولة المصرية، الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على توفير المسكن المناسب للمواطن لكي يعيش حياة كريمة، مضيفًا أن المشروع أنهى مشكلة كبيرة كانت تؤرق مصر على مدار عقود ماضية.

وقال سويلم في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لدعم الفئات أصحاب الدخل المنخفض في مجالات عديدة والتي تشتمل على دعم المواطن أو الوحدة السكنية لتمكن الحصول على سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع عن طريق التمويل العقاري أو تيسير إسكان الإيواء للفئات غير القادرة، مضيفًا أن الدولة تبنت أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر.

الإسكان الاجتماعي المشروعات القومية مصر مجلس الشيوخ

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