وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة أوبرا القاهرة

(مصراوي):

توالت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافى.

وقالت عبد الدايم: إن الاحتفال ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، تتميز بالتنوع وتهدف إلى نقل كافة ألوان الإبداع، إلى المحافظة حاملة اللقب انتصارا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصيات واعية.

وأشارت إلى أن ثراء المقومات الثقافية للمدينة الباسلة والتى كانت وما تزال مصدرا لالهامات للمبدعين.

وتابعت: إن مسيرة التنوير مستمرة فى جميع ربوع مصر للمساهمة فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأشادت بالمستوى المتميز للعرض وتفاعل الجمهور الذى ضم الكثير من الاطفال والنشئ مع برنامجه الفنى.

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بكافة الفعاليات الفكرية والفنية التى تقدمها وزارة الثقافة بالمحافظة مؤكدا دعمه الكامل لها.

وأضاف: إن أبناء المدينة الباسلة يتمتعون بقدرة فائقة على تذوق الأشكال الإبداعية الجادة.

وخلال الحفل الذى أخرجته الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى للفرقة تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني وصاحبها تابلوهات استعراضية رائعة قدمها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد، ديكور وجرافيك محمد عبد الرازق، صوت خالد درويش كان منها علاء الدين ، مولان، الجميلة والوحش، انستازيا، الملك الاسد، فروزون الى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها سواى، ذكرى، نهر القمر، فكر فى، طريقى، خذنى الى القمر وغيرها.. أداها ببراعة واقتدار عزت غانم، داليا فاروق، جولي فيظي، انجي محسن، اسامة على، إلهامي أمين، سلمى الجبالي، ليلى ابراهيم، عماد عادل، عمرو مدحت.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقةالأوبرا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.