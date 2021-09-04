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أنس الفقي يعلق على "الأهلي فوق الجميع": "شهادة من زملكاوي منصف"

11:01 م السبت 04 سبتمبر 2021
أنس الفقي يعلق على "الأهلي فوق الجميع": "شهادة من زملكاوي منصف"

أنس الفقي

كتب- أسامة علي:

علق أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، على الجدل الدائر بشأن شعار النادي الأهلي "الأهلي فوق الجميع"، معلنًا رأيه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تحت عنوان: "شهادة من زملكاوي منصف!".

وقال الفقي في التدوينة: "على الرغم من أني زملكاوي إلا أني أحترم مؤسسة النادي الأهلي والتقاليد والأعراف التي تتبعها قيادات النادي المتعاقبة ومعظمهم إما أصدقاء أو رفاق عمل في مجالات مختلفة".

وأضاف وزير الإعلام الأسبق: "أعلم سر الشعار الذي رفعه الراحل صالح سليم حين جعل المبدأ الحاكم لكل قيادات النادي أن الأهلي فوق الجميع، والذي قصد به أن تظل مصلحة النادي ومكانته هي العنصر الحاكم لتجاوز أية اختلافات في وجهات النظر أو التوجهات خاصة في فترات المنافسة الانتخابية".

تابع: "رفع صالح سليم هذا الشعار ورحل وبقي الأهلي كما أراده صالح سليم فوق الجميع، لذا فقد لزم التنويه".

أنس الفقي الأهلي فوق الجميع النادي الأهلي نادي الزمالك

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