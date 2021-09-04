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مصر للطيران: مد صلاحية تذاكر السفر للكويت حتى نهاية ديسمبر

07:48 م السبت 04 سبتمبر 2021
مصر للطيران: مد صلاحية تذاكر السفر للكويت حتى نهاية ديسمبر

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران مد صلاحية جميع تذاكر السفر على رحلات الشركة، والتي تسيرها من وإلى دولة الكويت، وتم إصدارها اعتبارًا من 19 مارس 2020، قبل وقف الرحلات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت إدارة تنشيط مبيعات وكلاء السفر التابعة لشركة مصر للطيران، خطابًا موجّه إلى جميع وكلاء السياحة المتعاملين مع الشركة، تؤكد فيه موافقتها على مد صلاحية جميع تذاكر الركاب، التي صدرت قبل وقف الرحلات التجارية بين مصر والكويت.

وبحسب خطاب مصر للطيران، فإن هذه التذاكر التي تم إصدارها قبل وقف الطيران، أصبحت صالحة للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، مع إعفاء جميع هذه التذاكر من رسوم تغير مواعيد السفر أو أي غرامات تأجيل أو تأخير.

وأكدت مصر للطيران، ضرورة التزام جميع المسافرين بالاشتراطات والإجراءات الصحية، التي أعلنتها السلطات الكويتية، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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