حدث في 8 ساعات| تنبيه مهم من التموين بشأن صرف الخبز المدعم والقبض على "سمكري البني آدمين"

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي، مدبولي يبدأ جولته بالعاصمة الإدارية باجتماع بمقر المجلس بالحي الحكومي، القبض على "سمكري البني آدمين"، وتنبيه مهم من التموين بشأن صرف الخبز المدعم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: