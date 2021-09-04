الإسكان: "جاردن سيتي" العاصمة الإدارية يضم 23 ألف وحدة سكنية على 885 فدانًا

كتب- أسامة علي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحي السكني الخامس R5 المعروف بـ "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى بطراز معماري مميز وفريد، حيث تفقد سير العمل واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، وزار عددأً من نماذج الوحدات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة التنفيذ للهياكل الخرسانية بالحي السكني الخامس تبلغ 98.5%، بينما يصل حجم انجاز التشطيبات إلى 20%، و60% لأعمال الطرق.

وأوضح الجزار، أنه من المقرر إتمام الواجهات بالمشروع بنهاية العام الجاري 2021، على أن يتم تنفيذ التشطيبات الداخلية تباعا، لافتًأ إلى أن الحي الخامس يقام على مساحة 885 فداناً، ويضم نحو 23 ألف وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وفيلات، واستخدام مختلط وتاون هاوس.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في ختام الزيارة، مشروع النهر الأخضر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستوى الذي يتم في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعدُ شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول سير العمل في هذا المشروع، الذي أوضح أنه يتم تنفيذه بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 56.6% و 60.6% للقطاعات الثلاثة المشكلة له، حيث يقام على مساحة تبلغ نحو 870 فداناً، تضم 688 فدانا مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، و 182 فدانا تضم مشروعات استثمارية مستقبلية، ومنطقة الأبراج.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي كافة مكونات هذا المشروع وموقف التنفيذ لمختلف مراحله، موضحاً أعمال تنفيذ شبكات الصرف، والمياه، والكهرباء، والنباتات، والأسوار، وكافة المنشآت، والبوابات الرئيسية والفرعية، وساحة الاحتفالات.

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