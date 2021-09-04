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وحدات وفيلات وتاون هاوس.. الوزراء: نسبة إنجاز الحي السكني الثالث 93%

06:43 م السبت 04 سبتمبر 2021
وحدات وفيلات وتاون هاوس.. الوزراء: نسبة إنجاز الحي السكني الثالث 93%

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أسامة علي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في الحي السكني الثالث R3، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول هذا المشروع الذي يحظى بموقع مميز في قلب العاصمة وبالقرب من الحي الحكومي وكافة الخدمات.

وخلال الجولة تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الفيلات بالمجاورتين الرابعة والخامسة، بالحي السكني الثالث R3، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هاتين المجاورتين يشهدان تنفيذ نحو 485 فيلا، بواقع حوالي 952 وحدة سكنية، بمعدل تنفيذ يصل إلى نحو 92%.

كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات السكنية في الحي الثالث R3، حيث أكد وزير الإسكان أنه تم الإنتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المستهدف في المجاورتين الأولى والثامنة، بإجمالي 239 عمارة، تضم نحو 7 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أن المجاورة الثانية بالحي R3 تشهد تنفيذ 139 عمارة، بواقع 3920 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ 93%، كما تشهد المجاورة الثالثة تنفيذ 92 عمارة سكنية بواقع 2568 وحدة سكنية، بينما تشهد المجاورة السادسة تنفيذ 120 عمارة سكنية، بواقع 3296 وحدة سكنية، بنسبة انجاز 95%، وتشهد المجاورة السابعة تنفيذ 10 عمارات سكنية، بواقع 316 وحدة سكنية، نسبة تنفيذها 90%.

وأوضح وزير الإسكان أن نسبة الإنجاز بالحي السكني الثالث تبلغ نحو 93%، حيث تم الإنتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحي يقام على مساحة 1016 فداناً، بتكلفة 25 مليار جنيه، ويضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية، تضم عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ووحدات استخدام مختلط بين السكني والتجاري والإداري.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الخدمات والإسكان المختلط بالحي السكني الثالث، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ 64 عمارة سكنية ذات استخدام مختلط سكني وتجاري، بواقع 2560 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرر الإنتهاء منها في أكتوبر 2021، لافتًأ إلى أن الحي R3 يشهد تنفيذ مبنى سوق تجاري، وحضانات، ومجمع مطاعم، و 6 مدارس يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، ودور عبادة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحي السكني الثالث تاون هاوس العاصمة الإدارية الجديدة

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