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خلال صلوات رسامة أول كاهن أصم.. رئيس الأسقفية: نصلي لنمو كنيسة الصم ولاتساع الخدمة

06:38 م السبت 04 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات رسامة الشماس كليمنت ألفونس ليصبح أول قس أصم ويخدم بالكنيسة الأسقفية بمصر القديمة، والخادم العلماني جوزيف هارفي ليصبح شماسًا بكنيسة القديس مرقس بمنوف.

وصلى رئيس الأساقفة في عظته أن يمنح الله النعمة والقوة للقس كليمنت في خدمة الصم وللشماس هارفي في خدمته بمنوف مضيفًا: نحتاج إلى قوة سماوية من الله ليدعو خادم ليقوم بعمله.

واستكمل رئيس الأساقفة: الخادم مدعو من الله يدفعه الرب ويقوده ويحصره ليخدم الانجيل، إذا لم نتحرك بشعور إننا مدفوعين من السماء لكي نخدم الخدمة الروحية لتغير قلوب الناس.

واختتم رئيس الأساقفة: كلمنت يرسله الرب لخدمة الصم في مصر القديمة وجوزيف يرسله الرب للخدمة في مدينة منوف في الكنيسة والمدرسة، نشكر الله من أجلهم ولكننا لا نتوقف أن نصلي من أجلهم.

الجدير بالذكر أن الشماس كليمنت ألفونس هو أول قس مُرتسم من الصم وضعاف السمع فى الوطن العربى لكنيسة دُشنت خصيصًا للصم إذ حصل على رتبة شماس (قسيس مساعد) عام 2017 ورتبة خادم علمانى عام 2009 ، حيث يرعى كنيسة الصم والتى يتراوح عدد الحضور فيها من 100 إلى 150 فرد، متزوج من مصرية وأب لطفلين.

أما الشماس جوزيف هارفى يعمل فى المدرسة الأسقفية بمنوف كمشرف على قسم اللغة الإنجليزية وتمت رسامته كخادم علمانى بكنيسة القديس مرقس بمنوف فى شهر مارس الماضى بالإضافة لتوليه خدمة الشباب بالكنيسة.

أول كاهن أصم الدكتور سامي فوزي الكنيسة الأسقفية

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