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لمواجهة متحورات "كورونا".. برلماني يطالب دول العالم بالعدالة في توزيع اللقاحات

04:40 م السبت 04 سبتمبر 2021
لمواجهة متحورات "كورونا".. برلماني يطالب دول العالم بالعدالة في توزيع اللقاحات

النائب أيمن أبو العلا

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعدالة بين كل دول العالم في توزيع لقاح فيروس كورونا، محذرًا من أن حرمان أية دولة من الحصول على اللقاح يهدد بزيادة أعداد المصابين ووجود متحورات جديدة للفيروس بما يهدد الجميع.

وأكد أبو العلا، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن حصول كل المواطنين على مستوى العالم على لقاح كورونا ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن منع اللقاح عن أية دولة تحت أي سبب غير مقبول.

ودعا عضو مجلس النواب كل مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، إلى القيام بدورها في مخاطبة الحكومات التي نجحت في صناعة اللقاح؛ لمنحه للدول غير القادرة، حتى تتمكن جميع الدول في مواجهة الوباء.

وأشار أبو العلا إلى أن غياب عدالة توزيع لقاحات "كورونا" يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يهدد دول العالم في عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.

أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا

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