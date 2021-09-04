بالتعاون مع "الصحة".. "وفد الدقهلية" يبدأ استقبال المواطنين لتلقي لقاح "كورونا"

كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بمحافظة الدقهلية بمقر حزب الوفد الرئيسي؛ تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بفتح مقرات الحزب بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وبدأ مقر حزب الوفد في الدقهلية في استقبال المواطنين منذ الساعة 11 صباح اليوم السبت؛ إذ توافد عدد كبير من أهالي المحافظة على مقر حزب الوفد، ليشهد المقر إقبالًا كثيفًا وسط إجراءات احترازية مشددة وحرص من المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتفقد باهر السقعان، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية، فعاليات إعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا بمقر حزب الوفد بالدقهلية، مقر أولى محطات الفعالية.

ووجه رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية باسمه وباسم رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الشكر إلى جميع القائمين على أعمال الفعاليات، لتقديمهم الخدمات المجانية لأهالي الدقهلية، مشيرًا إلى أنه يجري الآن التنسيق لفتح مقرات الحزب في مراكز المحافظة الأكثر احتياجًا إلى هذه المبادرة.

وأكد باهر السقعان أن مبادرة حزب الوفد تأتي في إطار حرص بيت الأمة على أن يكون صوت الشعب وأن يحقق ما يأمله المواطن، ليبقى الوفد قريبًا مع الناس بالعمل الخدمي الذي يحتاج إليه كل بيت في كل أنحاء مصر، مؤكدًا أن "الوفد" لم ولن يتأخر يومًا عن المشاركة المجتمعية مع المواطنين؛ خصوصًا البسطاء غير القادرين، وهو جزء لا يتجزأ من دوره في الحياة السياسية المصرية، خصوصًا محافظة الدقهلية.

وأكدت أميمة عوض، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة المرأة بالدقهلية، أن "وفد" الدقهلية يسعد باستضافته هذه المبادرة كأول محافظة يتم تفعيل المبادرة بها، لتؤكد الدقهلية أنها ما زالت وستظل كيانًا وفديًّا كبيرًا يحرص على ارتباطه بالشارع المصري بما هو مميز وفريد ويخدم الصالح العام.

وفتح حزب الوفد مقر اللجنة العامة للحزب الدقهلية منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قد قرر فتح جميع مقرات الحزب في المحافظات والمركز الرئيسي في الدقي لتكون مراكز لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد الفيروس، وذلك في إطار دور حزب الوفد الوطني في مشاركة الدولة وبعد التحذيرات الدولية من خطورة الفيروس المتحور "دلتا".

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتواصل بين الأحزاب والحكومة لخدمة المواطنين والوصول إليهم في كل مكان، وأثنى أبو شقة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد أبو شقة بجهود وزارة الصحة في التصدي للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في جميع أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد استجابت لاقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وضع مقرات حزب الوفد تحت تصرف وزارة الصحة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، لتبدأ المبادرة من مقر حزب الوفد في محافظة الدقهلية.