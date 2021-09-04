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جمارك مطار القاهرة تضبط 3630 قرصًا مخدرًا بحوزة أجنبي قادم من هولندا

04:38 م السبت 04 سبتمبر 2021
جمارك مطار القاهرة تضبط 3630 قرصًا مخدرًا بحوزة أجنبي قادم من هولندا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، إنها نجحت في ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، بحوزته كمية كبيرة من شرائط العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، أخفاها داخل حقائبه؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة .

وأضافت جمارك مطار القاهرة، في بيان لها اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك، أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تلاحظ وجود عبوات أدوية داخلها، مما أسفر عن ضبط 329 شريطًا و3 علب كبسول من عقاقير الترامادول، والبريجابالين، والزانكس.. وغيرها من المدرجة في جداول المخدرات، بإجمالي 3630 قرصًا وكبسولة.

وأمر هاشم مصطفى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة .

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة ضبط راكب أجنبي شرائط العقاقير المخدرات

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