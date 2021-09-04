كاد يصيب فنانة شهيرة بالشلل.. تفاصيل القبض على "سمكري البني آدمين"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، تفاصيل ضبط أحد الدخلاء على المهنة ويدعى "ي. خ" الشهير ب"سمكري البني آدمين".

وقال سعد في تصريحات لمصراوي، السبت، إن النقابة وصلتها العديد من الشكاوى ضد هذا الشخص خلال الأيام الماضية، ومنهم إحدى الفنانات الشهيرات التي أبلغتنا بالتعامل معه وكاد يصيبها بالشلل.

وأضاف أن النقابة بدأت التنسيق مع هذه الفنانة لترويج حملة إعلامية ضد منتحلي الصفة، مع تتبع هذا الشخص ووجدنا أنه نصاب ومحتال ومزور في البطاقة الشخصية ومدعي أنه طبيب علاج طبيعي، مع مراقبة أدائه واكتشفنا أنه يمارس نشاطا بدون رخصة ويعتمد على الشو الإعلامي ويقوم بأفعال يؤخذ عليها قانونا ويدفع مبالغ لتسويق نفسه.

وتابع: "ظاهريا يقوم هذا الشخص بطرقعة الرقبة، لكنه يقوم بأفعال أخرى قد تتسبب في مضاعفات طبية للمرضى، ولذا تابعناه وتم التحقيق في شكاوى المرضى".

ولفت نقيب العلاج الطبيعي إلى تجهيز فريق عمل من مباحث التموين والأموال العامة والعلاج الحر بوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وتم القبض عليه وتتولى النيابة التحقيق معه بتهمة انتحال صفة وممارسة نشاط طبي بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى التحقيق معه، وأصدر وكيل النائب العام قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حذرت المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين، لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.​

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج، كما قررت إغلاق المركز الخاص به.

ووجهت النيابة إلى المتهم، استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ومباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أغلقوا وشمعوا بالأمس مقر المركز المملوك لـ"سمكرى البنى آدمين" فى مدينة نصر، حرصًا وحفاظا على صحة المواطنين،​