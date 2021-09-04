Masrawy logo white

رئيس الوزراء: مشروع محطة الحافلات يحقق الربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة الكبرى

03:10 م السبت 04 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء: مشروع محطة الحافلات يحقق الربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة الكبرى

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع المهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يحقق الربط بين العاصمة الجديدة وكل المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث يشكل مركزًا لتيسير انتقال العاملين بالعاصمة والقاطنين بها، وقاصديها، إلى جانب المشروعات الأخرى السككية التي ستختصر الزمن والمسافة في الوصول إلى هذه المدينة الحضارية، التي يتابع العمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولًا بأول.

وأوضح الفار أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقتَي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، بسعة نحو 2400 مركبة، فضلاً عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، بسعة نحو ألف مركبة، ومنطقة انتظار حافلات تنقل الأفراد بين مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة نحو 768 مركبة، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفقين للربط بين المناطق.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن المشروع سيتضمن أيضًا مولًا تجاريًّا، ومسارًا تجاريًّا ترفيهيًّا به محلات وكافتيرات ومطاعم، فضلًا عن المباني الإدارية والتجارية، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتَين للتزود بالوقود للسيارات، وورشتي حافلات، ومحطة وقود للحافلات، ومناطق انتظار للسيارات.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة؛ حيث تعرف على ما تم تنفيذه والمتبقي الانتهاء منه، ومن ذلك القاعات الرئيسية، وصالات كبار الزوار، والمكاتب المتنوعة؛ مثل مكتب رئيس البرلمان والوكلاء والعاملين، والصالونات، والمركز الإعلامي.. وغيرها من مكونات هذا الصرح المقرر الانتهاء منه قريباً.

وتفقد رئيس الوزراء ساحة الشعب؛ لمتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب، وأعمال التشجير، وتنفيذ النصب التذكاري، وأعمال تركيب ووضع ساري العلم الأطول عالميًّا؛ وهي المكونات التي ستمثل عناصر تميز محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحد ممثلي الهيئة الهندسية حول ساحة الشعب، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مسرح دائري سعة 1200 فرد، يتوسطه مبنى دائري، بمسطح 5 آلاف متر مسطح، ويحدُ المبنى نافورة دائرية بمسطح 4 آلاف متر مسطح. وبشأن ساري العلم، فقد تم إتمام تركيب الوصلة الخامسة بالساري بنجاح، وطولها 27 مترًا، ووزنها 135 طنًّا؛ ليصل ارتفاع الساري حاليًّا إلى نحو 88 مترًا من الحديد، و6 أمتار خرسانة، بإجمالي 94 مترًا.

مصطفى مدبولي مشروع محطة الحافلات القاهرة الكبرى العاصمة الإدارية إيهاب الفار

الخبر التالى:

جهاز حدائق أكتوبر يطرح الاستثمار بأول ممشي سياحي على طريق الواحات بحق الانتفاع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ 60% ومد التقديم للالتحاق حتى 16 سبتمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا