رئيس الوزراء: مشروع محطة الحافلات يحقق الربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة الكبرى

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع المهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يحقق الربط بين العاصمة الجديدة وكل المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث يشكل مركزًا لتيسير انتقال العاملين بالعاصمة والقاطنين بها، وقاصديها، إلى جانب المشروعات الأخرى السككية التي ستختصر الزمن والمسافة في الوصول إلى هذه المدينة الحضارية، التي يتابع العمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولًا بأول.

وأوضح الفار أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقتَي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، بسعة نحو 2400 مركبة، فضلاً عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، بسعة نحو ألف مركبة، ومنطقة انتظار حافلات تنقل الأفراد بين مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة نحو 768 مركبة، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفقين للربط بين المناطق.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن المشروع سيتضمن أيضًا مولًا تجاريًّا، ومسارًا تجاريًّا ترفيهيًّا به محلات وكافتيرات ومطاعم، فضلًا عن المباني الإدارية والتجارية، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتَين للتزود بالوقود للسيارات، وورشتي حافلات، ومحطة وقود للحافلات، ومناطق انتظار للسيارات.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة؛ حيث تعرف على ما تم تنفيذه والمتبقي الانتهاء منه، ومن ذلك القاعات الرئيسية، وصالات كبار الزوار، والمكاتب المتنوعة؛ مثل مكتب رئيس البرلمان والوكلاء والعاملين، والصالونات، والمركز الإعلامي.. وغيرها من مكونات هذا الصرح المقرر الانتهاء منه قريباً.

وتفقد رئيس الوزراء ساحة الشعب؛ لمتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب، وأعمال التشجير، وتنفيذ النصب التذكاري، وأعمال تركيب ووضع ساري العلم الأطول عالميًّا؛ وهي المكونات التي ستمثل عناصر تميز محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحد ممثلي الهيئة الهندسية حول ساحة الشعب، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مسرح دائري سعة 1200 فرد، يتوسطه مبنى دائري، بمسطح 5 آلاف متر مسطح، ويحدُ المبنى نافورة دائرية بمسطح 4 آلاف متر مسطح. وبشأن ساري العلم، فقد تم إتمام تركيب الوصلة الخامسة بالساري بنجاح، وطولها 27 مترًا، ووزنها 135 طنًّا؛ ليصل ارتفاع الساري حاليًّا إلى نحو 88 مترًا من الحديد، و6 أمتار خرسانة، بإجمالي 94 مترًا.