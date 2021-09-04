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السيسي: موقفنا يحترم الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي

02:38 م السبت 04 سبتمبر 2021
السيسي: موقفنا يحترم الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشراكة الاستراتيجية التى جرى تأسيسها في شرق البحر المتوسط تستوجب توثيقا دائما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والالتزام بالدعم المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال: أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص مباحثات مثمرة وبناءة مع الرئيس القبرصى شهدت توافقا ملحوظا في وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التى ناقشناها .

وتابع الرئيس السيسي أنه أكد - خلال المباحثات - على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقا للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة ".​

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقوق السيادية التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط اللجنة العليا بين مصر وقبرص

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