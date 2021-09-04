Masrawy logo white

السيسي: نتضامن مع قبرص تجاه أي ممارسات تتعلق بسيادتها

02:36 م السبت 04 سبتمبر 2021
السيسي: نتضامن مع قبرص تجاه أي ممارسات تتعلق بسيادتها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أكد لنظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، على موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية، وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية - إن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي - على تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية.

وأوضح الرئيس أنه "استمرارا لخطنا الثابت في تعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط؛ فقد توافقت والرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الالية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة"​

الرئيس عبد الفتاح السيسي قبرص نيكوس أناستاسياديس تسوية القضية القبرصية مجلس الأمن

الخبر التالى:

السيسي: موقفنا يحترم الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ 60% ومد التقديم للالتحاق حتى 16 سبتمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا