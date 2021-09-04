الجيزة تعلن عن استجابتها لشكاوي مواطني العياط بشأن المياه والإنارة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن استجابتها لعدد من شكاوي مواطني العياط، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والعمل علي حلها.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة نفذت من خلال مركز ومدينة العياط الآتي:

- شفط المياه الجوفية بجوار نادي قرية العطف وشارع أمين عبد الحكيم بقرية العطف التابعة للوحدة المحلية بالبليدة.

- شفط تجمع مياه الجوفية داخل إحدى المناطق السكنية بقرية ميت القائد التابعة للوحدة المحلية بميت القائد.

- شفط مياه الجوفية بمدرسة عزبة أبو شيحة التابعة للوحدة المحلية بالقطوري.

- كما تم التعامل مع انهيار جزئي بطريق طراد النيل في المنطقة الواصلة بين قريتي كفر شحاتة والمتانيا التابعة للوحدة المحلية بالمتانيا.

- تم رفع كفاءة منظومة الإنارة، حيث تم عمل صيانة أعمدة الإنارة في نطاق الوحدة المحلية بالقطوري.