إلغاء حجر المطعَّمين| "القوى العاملة": إجراءات إماراتية جديدة لسفر المواطنين والمقيمين والزوار غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حدثت إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج بدءًا من غدٍ الأحد.

جاء ذلك، حسب بيان للوزارة اليوم السبت، في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وكشف التقرير أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، بحيث يبدأ العمل بها من غدٍ الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة اعتمدت، وفقًا للإجراءات الجديدة، ما يلي:

- إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعَّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة.

- إلزام كل المسافرين من مطعَّمين وغير مطعَّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، بإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

خطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها:

- يتعين على المسافرين المطعَّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس.

- يتعين على السياح المطعَّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول، وفي كل من اليومَين الرابع والثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وبالنسبة إلى إجراءات السفر الخاصة بغير المطعَّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمون إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة إلى الحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليومَين السادس والتاسع.

وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلى أنه وفقًا للإجراءات الجديدة يتعين على غير المطعَّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.