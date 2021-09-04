التطبيق في أكتوبر.. تنبيه مهم من التموين بشأن صرف الخبز المدعم- صورة

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بث رسائل توعوية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز والمقررات التموينية، بأنَّه سيتم صرف الخبز بداية من 1 أكتوبر المقبل، من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط.

كان قطاع الرقابة على المخابز والمطاحن قد أصدر توصيات، خلال جلسته الأخيرة، بحضور مديري مديريات التموين بالقاهرة والقليوبية ومسؤولي مديرية التموين بالجيزة ومسؤولي شركة "سمارت".

وانتهى الاجتماع، حسب منشور حصل "مصراوي" عليه، إلى 3 توصيات مهمة؛ أولاها اعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة- الجيزة- القليوبية) محافظات منفصلة، وكل محافظة تعد نطاقًا جغرافيًّا مستقلًّا؛ حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة "سمارت" بإرسال رسالة إلى كل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف.

كان المواطنون بالمحافظات الثلاث يصرفون الخبز باعتبارهم "نطاقًا إقليميًّا واحدًا" كمحافظة واحدة، ويستطيع المواطن الذي يحمل إقامة القاهرة الصرف من محافظة الجيزة أو القليوبية والعكس.

كانت اللجنة قد اجتمعت في السابق وأرسلت مذكرة إلى مكتب وزير التموين رقم 15621 لسنة 2021 بشأن المرور على بعض المخابز البلدية بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمنت المذكرة الموافقة على إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" باعتبار أن كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى تمثل نطاقًا جغرافيًّا مستقلًّا؛ حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط ما عدا المناطق المتاخمة بين المحافظات الثلاث؛ وهي على سبيل المثال الخصوص والمرج، فيتم السماح لجميع البطاقات بالصرف من المناطق المتاخمة، وقد وافق الوزير على تلك المذكرة.