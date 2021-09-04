بعد توقف سنوات.. الخطوط السويسرية تستأنف رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت، أولي رحلات شركة الخطوط السويسرية swiss air، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية اكتوبر 2015، وصلت اولي الرحلات تثمينا لجهود وزارة الطيران المدني لعودة السياحه الي المطارات المصرية.

وقالت مصادر مطلعة في مطار شرم الشيخ الدولي: وصلت الطائرة وتم استقبالها بمدافع المياه بمهبط المطار، وهو التقليد الدولي المتبع في افتتاح الخطوط الجديدة، أو إعادة استانف الرحلات بعد فترة توقف، وكان على متنها 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي، وتم استقبال الركاب في صالة الوصول الدولي بالهدايا والورود من قبل العلاقات العامة بالمطار.

وكان في الاستقبال الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقال إن تشغيل شركة swiss air إلى مطار شرم الشيخ، سيكون بواقع رحله واحده في الأسبوع كل يوم سبت برقم lx2418/2419 بمواعيد وصول 13:15 وسفر 14:00 بالتوقيت المحلي.