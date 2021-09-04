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مستشار وزير الري: الانتهاء من تبطين 2340 كيلو متر من الترع

08:00 ص السبت 04 سبتمبر 2021
مستشار وزير الري: الانتهاء من تبطين 2340 كيلو متر من الترع

تبطين الترع

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة انتهت من تبطين 2341 كيلو متر من الترع في محافظات الجمهورية، موضحًا أن المشروع القومي للتبطين يسير وفق جدول الأعمال الموضوع بدقة.

وأضاف خالد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه يجري حاليًا تنفيذ ما يقرب من 7 آلاف كيلو آخرين قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن العمل حاليًا على ما يقرب من 500 كيلو تمهيدًا إلى طرحها على المقاولين لبدء تنفيذ الأعمال.

ولفت مستشار وزير الري، إلى أن شبكة الترع العمومية يبلغ طولها نحو 33 ألف كم: "بدأنا بأكثر ترع متعبة وفيها مشكلات، والمرحلة الثانية الذي نحن فيها تستهدف تبطين 13 ألف كيلو متر حتى 2022، ليكون إجمالي المجموع 20 ألف كم للمرحلتين الأولى والثانية".


تبطين الترع وزارة الموارد المائية مشروع قومي

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