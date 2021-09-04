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رئيس الشروق: تكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمزروعات بمداخل المدينة

03:00 ص السبت 04 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تكثيف أعمال صيانة وتدعيم المسطحات الخضراء بمداخل المدينة (السويس 1 و 2 - الإسماعيلية 1) ودعمها بمزروعات إضافية متنوعة، في إطار سعي الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال شملت تدعيم جزيرة المحور الغربي بمدخل "السويس 1" بمزروعات إضافية وصلت إلى 50 ألف شتلة متنوعة، وزراعة أشجار النخيل كمرحلة أولى بمدخل "السويس 2" في الاتجاهين الدخول والخروج، كما تم التخطيط لزراعة وتطوير الميدان المستحدث بمدخل "الإسماعيلية 1" بمزروعات من النجيل، وجارٍ التجهيز لزراعة النجيل بالميدان.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة، وانتظام أعمال شبكات الرى بمياه الصرف المستخدمة في زراعة المسطحات الخضراء، وصيانتها دورياً بهدف الحفاظ على ما تم إنجازه.

المسطحات الخضراء الشروق أعمال صيانة

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