حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية- (أ ش أ):

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها منها (شط إسكندرية، والبخيل وأنا، وماريمبا فيوجن، وبتونس بيك، وتيكو تيكو، وعلى اللى جرى، وسواح، ووليم تل، وديسباسيتو، وفيكتوري، وحارة السقايين، و٣ دقات، وكلمة حلوة، وأنا كل ما أقول التوبة، إلى جانب فقرة للريس كرم من الفلكلور الصعيدي، وأغنية سواي للفنان علي الحريري).

تجدر الإشارة إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة، وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولقبها الجمهور والنقاد بـ "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.​