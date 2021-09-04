Masrawy logo white

حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بأوبرا الإسكندرية

01:31 ص السبت 04 سبتمبر 2021
حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بأوبرا الإسكندرية

دار الأوبرا المصرية

الإسكندرية- (أ ش أ):
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها منها (شط إسكندرية، والبخيل وأنا، وماريمبا فيوجن، وبتونس بيك، وتيكو تيكو، وعلى اللى جرى، وسواح، ووليم تل، وديسباسيتو، وفيكتوري، وحارة السقايين، و٣ دقات، وكلمة حلوة، وأنا كل ما أقول التوبة، إلى جانب فقرة للريس كرم من الفلكلور الصعيدي، وأغنية سواي للفنان علي الحريري).

تجدر الإشارة إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة، وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولقبها الجمهور والنقاد بـ "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.​

دار الأوبرا المصرية نسمة عبدالعزيز مسرح سيد درويش حفل فني

الخبر التالى:

ننشر البرنامج الكامل لمعرض الكتاب الرابع في بورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا